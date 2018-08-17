Крымские микробы превращают взрывчатку в удобрения

Ученые Севастопольского госуниверситета (СевГУ) разработали уникальную экологически безопасную технология утилизации боеприпасов, содержащих тротил, гексоген и "морские смеси" (смеси тротила, гексогена и алюминия), передает "Интерфакс".

"Это технология биодеструкции. Мы разработали уникальный набор микроорганизмов, способных перерабатывать тротил и гексогеносодержищие отходы. Оболочки боеприпасов вскрываются биологическим способом", — сказал начальник управления организации научных исследований СевГУ, кандидат технических наук Владимир Гавриш.

Боеприпас с удаленным взрывателем нужно аккуратно поместить в бассейн, где бактерии сами его вскроют и начнут перерабатывать взрывчатое вещество. Процесс занимает 15 суток. Эти микроорганизмы не патогенны, то есть не размножаются вне реактора. Полученный в результате продукт невозможно подорвать ни одним известным способом. Он относится к четвертому классу опасности по международной классификации — не опасен.

"Компост, полученный из переработки взрывчатых веществ, может быть переработан с целью получения высококлассных органических удобрений. Для этого компост засевается вермикультурой и выдерживается 90 суток, а полученный биогумус подвергается эмульгации", — уточнил Гавриш.

На более раннем этапе можно получить нанопорошок вольфрама из бронебойных сердечников. Для этого сердечник помещаются в специальную установку гидробиологического измельчения. Технология, разработанная крымскими учеными, позволит отказаться от экологически вредного подрыва подлежащих утилизации взрывчатых веществ или их энергоемкой и нерентабельной промпереработки.

Также ученые разработали технологию рекультивации земель, содержащих остатки не прореагировавших взрывчатых веществ. Созданы мобильные комплексы для утилизации нетранспортабельных взрывоопасных объектов.