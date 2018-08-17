В брошенном здании полиции в Москве найдены тысячи документов с личными данными

Миграционные карты, уголовные дела и даже паспорта: тысячи документов с личными данными москвичей и иностранцев обнаружены в заброшенном отделении полиции и ФМС на юго-западе Москвы. Судя по всему, бумаги просто бросили при переезде в новое здание еще пять лет назад. Все это время бумаги лежали в открытом доступе.

Даже в кромешной тьме отыскать заброшенное здание труда не составило. Окно оказалось открытым. Внутри нас встретил наряд полиции.

Быть сыщиком, чтобы понять, что это бывшее отделение полиции и Федеральной миграционной службы, не обязательно. На полках — коробки с документами: заявления с личными данными, карточки учета, списки сотрудников предприятий. Все — с подписями и печатями.

В соседнем кабинете картина примерно та же. Важные документы лежат вперемешку с елочными игрушками. Кажется, что отсюда не съезжали, а сбегали. Целая стопка заявлений, приколоты сразу несколько оригиналов паспортов.

Здесь же — два полиэтиленовых пакета с паспортами граждан России. Похоже, это старые паспорта тех, кто писал заявление на смену документа: большая часть пробита дыроколом. И это — только то, что удалось найти на первом этаже отдела. На второй съемочную группу не пустили.

Здесь мы видим целый архив уголовных дел. Гражданство детям. Огромные тома, копии документов, паспортов. Нас, к сожалению, выводят с этого места, объясняя тем, что в ближайшее время это место будет огорожено. Комментарии обещали дать в ближайшее время.

Фотографии таинственного отдела с открытыми окнами, в котором не осталось ни души, первыми опубликовали пользователи соцсетей — тоже прогулялись по этим кабинетам.

— Закон о защите личных данных соблюдается от души! Кубометры оставленных документов, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами москвичей, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела.

Во дворе — заброшенные легковые и грузовые машины. По словам местных жителей, полицейские отсюда съехали примерно пять лет назад в новое здание, которое находится практически в нескольких метрах.

— Там даже ни разу свет не включался. Я там вообще людей не видела ни разу!

Через несколько минут приехала следственно-оперативная группа.

— Посмотрите, сколько паспортов!

— Мы разбираться будем, проходите.

Этой же ночью все документы погрузили в машину и вывезли в отдел полиции района Академический.