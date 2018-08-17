В Башкирии дотла сгорел маршрутный автобус. Видео

Сегодня, 17 августа, утром в башкирском городе Туймазы загорелся маршрутный автобус. Водитель успел высадить пассажиров, а затем отъехал в безлюдное место и покинул кабину.

Приехавшие пожарные оперативно потушили огонь, однако автобус восстановлению не подлежит.

В настоящее время причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.