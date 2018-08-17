Песков прокомментировал идею изъятия допдоходов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о встрече помощника президента Андрея Белоусова с руководителями компаний, у которых он предложил изъять дополнительные доходы за 2017 год.

Но даже если встреча была, то, по словам Пескова, "это нормально, это диалог, это обсуждение вопроса". Пресс-секретарь президента добавил, что решений на этот счет не принималось, и вопрос будет прорабатываться в диалоге с компаниями.

Между тем, в Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что изъятие сверхдоходов у ряда крупнейших российских компаний приведет к невозможности исполнений майского указа Путина "в части прорывного развития отраслей и наращивание экспорта несырьевых товаров". В РСПП также подчеркнули, что изъятие сверхдоходов приведет к дефолту ряда предприятий и замедлит рост ВВП.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 миллиарда рублей дополнительных доходов, а средства направить на выполнение майских указов президента. Предложение в настоящее время обсуждают профильные ведомства, сообщил "Интерфаксу" источник в Минэкономразвития.