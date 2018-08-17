Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

В московском управлении СК РФ проводят проверку после того, как в заброшенном помещении, где раньше размещалось столичное отделение УФМС, обнаружили брошенными паспорта граждан РФ, загранпаспорта, а также различные архивные документы и бланки, связанные с выдачей разрешений на временное проживание на территории России.

Следователями будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц, по результатам проверки примут процессуальное решение, говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в бывшем отделении полиции и Федеральной миграционной службы были найдены брошенными коробки с документами: заявления с личными данными, карточки учета, списки сотрудников предприятий. Причем, все — с подписями и печатями.

Накануне фотографии помещения с открытыми окнами, где нет ни души, но зато кипы документов с персональными данными, появились в соцсетях. Вскоре на сигнал среагировали правоохранители и приехали разбираться с этим заброшенным складом документов.

Публикация от Lana Sator (@lanasator) 16 Авг 2018 в 12:27 PDT

При этом местные жители говорят, что райотделы УФМС и полиции съехали из этого здания в новое примерно 5 лет назад. Причем, новое помещение расположено всего в нескольких метрах от старого.