"Богиня" парковки: владелица малолитражки сбила людей на остановке в Екатеринбурге

Невероятные маневры владелицы Nissan Micra на остановке близ Южного автовокзала Екатеринбурга обернулись серьезными травмами для двух пешеходов, сообщает E1.ru. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

ДТП произошло около 09:30 утра в пятницу, 17 августа, на улице Щорса. Женщина, как рассказала очевидец произошедшего, припарковалась на автобусной остановке, встретила родственницу и собиралась уезжать. Она первый раз сдала назад, так что чуть не сбила людей, но успела вовремя остановиться. Спустя секунду малолитражка рванула вперед и протаранила стоявшую неподалеку машину, фактически вытолкав ее на проезжую часть, а затем вновь резко тронулась назад. Набрав скорость, красный Nissan сбил вышедшего из автобуса пенсионера с тростью, женщину и молодого человека, а остановил "разрушительный поход" только павильон остановки.

"Водитель сказала, что у неё что-то с машиной, что-то заклинило. Но её чуть не убили таксисты-свидетели!" — поведала свидетель ДТП.

По ее словам, после наезда владелица машины долго разговаривала с кем-то по телефону, не обращая внимания на пострадавших.

Пожилого мужчину и женщину госпитализировали, третьего пострадавшего отпустили домой.