Фестивальные выходные: шоу фейерверков, джаз, исторические реконструкции и цветущие сады

В Братеевском парке соберутся лучшие пиротехники со всего мира, выступление каждой команды продлится по 12 минут. Организаторы фестиваля фейерверков обещают не только красочное зрелище, но и много музыки. Любителей активного отдыха в субботу ждет "Велоночь". Что еще нельзя пропустить москвичам в эти выходные?

На ВДНХ в эти дни — царство цветения и запахов. Нотки мелиссы, мяты, лаванды и гортензий сплетаются в единый аромат и готовы вскружить голову каждому посетителю международного фестиваля ландшафтного искусства.

Тридцать авторских проектов приглашают "поиграть в саду": такова тема конкурса в этом году. Играют с воображением и отражением, материалами и формами. Так, в зеленом саду зацвели и растения из камня и железа.

Москва в эти выходные просто наводнена фестивалями. В самом разгаре исторический праздник "Времена и эпохи". Площадки действуют по всему городу, но больше всего их по традиции на Бульварном кольце. Фехтование на Пушкинской площади, алхимия в Камергерском переулке, хождение за три моря на судне Афанасия Никитина — в сквере возле памятника Карлу Марксу. А еще можно сыграть на самых древних музыкальных инструментах.

Тех, кто предпочитает джаз, ждут в саду "Эрмитаж" на музыкальном фестивале. В этом году он юбилейный, 20-й, поэтому программа будет насыщенная: выступления лучших коллективов из разных стран, мастер-классы, танцплощадки, развлечения для детей.

А после захода солнца можно отправиться в Парк Горького. Любителей активного отдыха ждет "Велоночь": 20 километров по самым красивым улицам города до парка "Сокольники". На маршруте будет четыре остановки для отдыха, и прямо по дороге участники смогут слушать экскурсию через мобильное приложение, так что пригодится смартфон. Для участия нужно пройти регистрацию. Старт — в полночь.

Темное небо станет фоном для самого громкого в буквальном смысле этого слова фестиваля: фестиваля фейерверков, который пройдет в Братеевском парке. В этом году зрителей ждет в два раза больше пиротехнической магии — участники представят две программы: визитную карточку в цвет национального флага и под музыку с народным колоритом, и произвольную — на тему добра и волшебства.

И если при таком богатом выборе у вас еще останется свободное время, напоминаем: каждое третье воскресенье месяца вход во все музеи Москвы — бесплатный.