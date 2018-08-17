Два десятка самолетов-шпионов обнаружены у российских границ

За эту неделю российские войска противовоздушной обороны засекли 22 разведывательных самолета у границ страны, а 9 раз дежурные истребители вылетали на перехват особенно настойчивых шпионов. Ни одного несанкционированного входа в российское воздушное пространство не допущено, сообщает официальная газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Кстати, 13 августа британские военные заявили, что отправили пару истребителей Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря. Королевские ВВС уточнили, что их самолеты близко не подлетали. Следили за россиянами с помощью радаров.

Министерство обороны России, в свою очередь, ответило, что в тот день ни один бомбардировщик Су-24 не взлетал. А те машины, которые понимались в воздух, выполняли самые обычные плановые полеты.