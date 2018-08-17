Украинский министр рассказал о пользе от прекращения сообщения с Россией

Транспортная система Украины будет бурно развиваться, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян. Но это произойдет только после прекращения автобусного и железнодорожного сообщения с Россией.

В доказательство этого тезиса Омелян приводит закрытие авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости. Три года назад Киев запретил российским авиакомпаниям летать на Украину. Москва ответила на действия Киева зеркально.

"Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается", — заявил украинский министр.

Так ли это — вопрос. Но точно то, что после того, как в 2014 году Украина прервала все виды сообщения с российским Крымом, транспортная структура Крыма выиграла – в 2018 году в эксплуатацию был введен Крымский мост, соединивший Крымский полуостров с материковой частью России. В 2019 году по Крымскому мосту планируется открыть движение железнодорожных составов. Правда, заслуги Омеляна в этом нет.

Зато Омелян заявилл, что запрет на транспортное сообщение обезопасит украинцев, которые ездят в Россию. В Москву будут ходить только медведи, обещает украинский министр. Кстати, украинские поезда в Россию являются самыми прибыльными для "Укрзализныцы" — украинского аналога РЖД. Отмена этих поездов нанесет урон украинской транспортной компании.