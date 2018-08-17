Футболист "МанСити" де Брейне избежал операции, но пропустит три месяца

Полузащитник сборной Бельгии футболу и английского клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брейне пропустит около трех месяцев из-за травмы. При этом не будет прооперирован. Игрок повредил связки правого колена на тренировке 15 августа.

"Операция не потребуется, но восстановление займет около трех месяцев", — в микроблоге английского футбольного клуба в Twitter.

В прошлом сезоне де Брейне в 52 матчах за "Манчестер Сити" забил 12 голов, а летом в составе сборной Бельгии на чемпионате мира в России завоевал бронзу.