Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

МИД РФ направило Госдепу США ноту протеста в связи с продолжающимися нарушениями Вашингтоном норм международного права в отношении российских диппредставительств, передает телеканал "Россия 24".

В заявлении подчеркивается, что действия США выходят за рамки контактов с Москвой и затрагивают интересы всего международного сообщества. Соответствующее послание было передано генеральному секретарю ООН для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.