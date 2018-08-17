В Кремле считают финансовую систему России стабильной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал финансовую систему России абсолютно стабильной, передает РИА Новости. Так он прокомментировал ситуацию с падением курса рубля.

В пятницу доллар добрался до отметки 67,5 рубля, евро – 76,8 рубля. Снижение курса российской валюты произошло на фоне обсуждения в американском Конгрессе законопроекта по очередным санкциям, которые включают меры против нового госдолга РФ и госбанков.

Между тем, в обзоре Центробанка РФ говорится, что завершающийся в августе период выплаты дивидендов на российском рынке в целом нейтрален для рубля. В этом году объем утвержденных дивидендов превысил объем выплат прошлого года примерно на 30%. "Крупные дивидендные выплаты могут приводить к заметному изменению курса рубля", — говорится в сообщении банка.

В ЦБ также отметили, что в РФ замедлился рост депозитного портфеля банков, что свидетельствует о продолжающемся постепенном отходе населения от сберегательной модели поведения. По оценке Банка России, это "не создает существенных проинфляционных рисков".