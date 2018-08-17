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17 августа 201814:34

В Латвии националисты напали на участников автопробега за русские школы

Латышские националисты напали на депутата Европарламента, кандидата на пост премьера страны от партии "Латвийский русский союз" Андрея Мамыкина. Это произошло во время автопробега Мамыкина и его сторонников, который был организован под лозунгом: "За русские школы, за наших детей, за правду!"

Собирая людей на этот автопробег, Мамыкин пояснил, что его цель – "проявить гражданскую позицию и ясно сказать: эта земля и эта страна – наша тоже!", написал перед стартом акции кандидат в премьеры Латвии, страница которого в соцсети открывается словами: "Говорю по-русски".

В один из дней автопробега на колонну, которую до этого несколько раз якобы для проверки документов останавливали сотрудники спецслужб, подрезал джип, из которого выскочили восемь нетрезвых молодчиков.

Разъяренные молодые люди крепкого телосложения стали стучать по автомобилю Мамыкина, который ехал в колонне первым, пинать по колесам, угрожать и оскорблять участников пробега.

"Позднее я узнал, что эта машина ехала довольно долго за нашей колонной со стороны Резекне", — написал кандидат в премьеры на своей странице в соцсети и опубликовал там видео этого инцидента.

Евродепутат не стал вступать с ними в разборки. Участники пробега вызвали на место полицию и составили заявление, чтобы избежать дальнейших провокаций в пути. Нападавшие после этого ретировались, передает "Россия 24".

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