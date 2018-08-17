Уилл Смит опубликовал видео о своей поездке в Россию

Звезда "Людей в черном" Уилл Смит опубликовал на своем YouTube-канале видео из России, куда он приезжал, чтобы исполнить гимн Чемпионата мира по футболу на закрытии одного из главных спортивных событий года.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Уилл Смит готовится к своему выступлению, гуляет по Красной площади, выпивает и слушает русских музыкантов.

В июле Смит записал в центре Москвы видеообращение для рэпереши Карди Би. Актер поздравил певицу с рождением дочери.