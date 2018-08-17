Тема:
Авиадебоширы 57 минут назад
Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа
Актер Алексей Панин не смог долететь из Крыма до Москвы. Из-за него экипаж с пассажирами не смог вовремя покинуть Симферополь. Очевидцы сообщают, что актер ходил по салону без разрешения, а требования стюардов игнорировал. Соцсети пестрят снимками и видеозаписями происшествия. Пассажиры подозревают, что Панин мог быть нетрезв.
В кепке и майке Алексей Панин нетвердо стоит на ногах в салоне самолета, который 30 минут назад уже должен был подняться в воздух. Рядом дочь и бортпроводники, которые ждут, когда придет служба безопасности аэропорта Симферополя.
- С Урала, с колхоза, наверное, — предполагают пассажиры, откуда Панин.
Актер явно в приподнятом настроении. Это заметили пассажиры самолета Симферополь – Москва, которые на протяжении двух часов на своих местах ждали, когда Алексей Панин покинет воздушное судно.
Об этом инциденте стало известно благодаря соцсетям, куда пассажиры самолета выложили видеоролики с комментариями о том, что Алексей Панин решил продлить отдых в Крыму, когда двери воздушного судна были уже закрыты.
"Он обратился к бортпроводникам с просьбой об отказе от полета. По процедуре воздушной безопасности, покидание воздушного судна одним пассажиром сопровождается вызовом наряда полиции и обследованием воздушного судна. Никаких деструктивных действий в его поведении не было. Однако ситуация привела к задержке рейса. В соответствие с внутренним регламентом авиакомпании будет рассматриваться вопрос о возмещении понесенных авиакомпаниям убытков за задержку вылета рейса", — пояснил пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
Суммы прямых убытков в авиакомпании пока не называют, не исключено, что за свое спонтанное решение актеру придется заплатить немаленькие деньги. Сам же Алексей Панин записал видеообращение, где вместе с дочерью попытался объяснить мотивы своего поведения.
"Мы никакого дебоша в самолете не устраивали. Мы не полетели по своим причинам, — разъясняет Панин. — Но почему-то все говорят, что мы устроили его. Почему мы устроили дебош?"
Самолет Симферополь – Москва с задержкой в два часа все же долетел до российской столицы без каких либо происшествий. А в авиакомпании еще не решили, внесут актера в черный список и запретят ли ему летать.
Ранее по теме
-
Панину грозит возмещение убытков "России"2 часа назад
-
Надебоширил на 100 тысяч: авиакомпания оценила ущерб от действий хабаровчанина1 сутки назад
-
На авиадебошира, ломившегося в кабину пилотов, завели дело5 суток назад
-
Хабаровский авиадебошир ранее устраивал ДТП со смертельным исходом6 суток назад
-
Буйный пассажир, напавший на сотрудников "Домодедово", получил 5 суток ареста22 суток назад
-
Остались на земле: с ночного рейса из Уфы в Москву сняли нескольких пьяных дебоширов1 месяц назад
Сейчас
Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом
Картина дня
-
Новый дебош Панина: теперь в самолете
- В Москве нашли склад заброшенных паспортов
- Роспотребнадзор против Киркорова и Бузовой
- Мировые СМИ строят догадки вокруг визита Путина в Германию
- В американской тюрьме издеваются над Марией Бутиной
Самое читаемое
-
Мать сестер Хачатурян показала их жуткие фото после отцовских побоев
- Мужчина облил кислотой ребенка, игравшего под его окнами
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
- Появилось видео с места семейной драмы в Москве
- В лесу под Тверью ушла по грибы и пропала биолог с мировым именем
Авто.Вести.Ru
-
Посмотрите, какой кроссовер везут в Россию китайцы!
- Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"
- Названы российские цены на новый Jeep Wrangler
- Официально представлен "вседорожный" Renault Logan (с вариатором!)
- Самый доступный кроссовер Lexus: анонс продаж в России
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- Инженерная составляющая экосистемы "умного" здания
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Инструкция: что делать при укусе осы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
Вести в 20.00
-
В Казани представлен новый ракетоносец
- Турция поднимает пошлины на товары из Америки
- С 1 сентября за борщевик будут штрафовать
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В брошенном здании полиции в столице найдены тысячи документов с личными данными
- Москва стала донором чистой воды для Котельников
- Десять тысяч москвичей переселят по реновации в этом году
- Столицу ждет грандиозное пиротехническое шоу
- Фестивальные выходные: шоу фейерверков, джаз, исторические реконструкции и цветущие сады
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки