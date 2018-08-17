Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

Актер Алексей Панин не смог долететь из Крыма до Москвы. Из-за него экипаж с пассажирами не смог вовремя покинуть Симферополь. Очевидцы сообщают, что актер ходил по салону без разрешения, а требования стюардов игнорировал. Соцсети пестрят снимками и видеозаписями происшествия. Пассажиры подозревают, что Панин мог быть нетрезв.

В кепке и майке Алексей Панин нетвердо стоит на ногах в салоне самолета, который 30 минут назад уже должен был подняться в воздух. Рядом дочь и бортпроводники, которые ждут, когда придет служба безопасности аэропорта Симферополя.

- С Урала, с колхоза, наверное, — предполагают пассажиры, откуда Панин.

Актер явно в приподнятом настроении. Это заметили пассажиры самолета Симферополь – Москва, которые на протяжении двух часов на своих местах ждали, когда Алексей Панин покинет воздушное судно.

Об этом инциденте стало известно благодаря соцсетям, куда пассажиры самолета выложили видеоролики с комментариями о том, что Алексей Панин решил продлить отдых в Крыму, когда двери воздушного судна были уже закрыты.

"Он обратился к бортпроводникам с просьбой об отказе от полета. По процедуре воздушной безопасности, покидание воздушного судна одним пассажиром сопровождается вызовом наряда полиции и обследованием воздушного судна. Никаких деструктивных действий в его поведении не было. Однако ситуация привела к задержке рейса. В соответствие с внутренним регламентом авиакомпании будет рассматриваться вопрос о возмещении понесенных авиакомпаниям убытков за задержку вылета рейса", — пояснил пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

Суммы прямых убытков в авиакомпании пока не называют, не исключено, что за свое спонтанное решение актеру придется заплатить немаленькие деньги. Сам же Алексей Панин записал видеообращение, где вместе с дочерью попытался объяснить мотивы своего поведения.

"Мы никакого дебоша в самолете не устраивали. Мы не полетели по своим причинам, — разъясняет Панин. — Но почему-то все говорят, что мы устроили его. Почему мы устроили дебош?"

Самолет Симферополь – Москва с задержкой в два часа все же долетел до российской столицы без каких либо происшествий. А в авиакомпании еще не решили, внесут актера в черный список и запретят ли ему летать.