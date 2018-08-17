В Швеции мусульманка отсудила более 4 тысяч евро за рукопожатие

24-летней гражданке Швеции Фарах Альхайех удалось отсудить у потенциального работодателя 4,4 тысячи евро (больше 300 тысяч рублей) за то, что во время собеседования сотрудник компании попытался пожать ей руку. По религиозным причинам девушка не может жать руки ни мужчинам, ни женщинам, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Фарах Альхайех пришла устраиваться на работу переводчиком. Вместо рукопожатия она в знак приветствия положила руку на сердце. После этого ей объявили, что собеседование окончено.

В бюро переводов пояснили, что из-за нежелания пожимать руки собеседеникам у девушки в будущем могли бы возникнуть серьезные проблемы на работе. Сотрудники фирмы добавили, что относятся к мужчинам и женщинам одинаково.

В суде мусульманке, однако, удалось доказать, что она подверглась дискриминации по религиозному принципу.

"Я верю в бога и должна иметь право быть принятой такой, какая я есть, ведь это никому не причиняет вреда", — отметила Фарах Альхайех.