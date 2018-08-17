Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

Пропавшую пять дней назад в Тверской области 72-летнюю Ирину Александрову, ученого-биолога с мировым именем, в пятницу обнаружили в лесу в Селижаровском районе. Отыскать ушедшую по грибы и заплутавшую женщину удалось с помощью поднятого в воздух вертолета МЧС.

Александрова участвовала в сплаве на байдарках по реке Селижаровка. Группа планировала дойти от Селигера до Ржева, но вечером 12 августа, спустя несколько часов после того, как был разбит лагерь недалеко от деревни Коптево, туристам пришлось перейти от прокладки маршрута к поискам ушедшей по грибы коллеги. Как оказалось, во время сплава она постоянно отлучалась из лагеря, но каждый раз возвращалась со словами "немного заблудилась". На сей раз тревогу забили после четырехчасового отсутствия пенсионерки.

Самостоятельные поиски не принесли результата, и участники сплава обратились в полицию и к волонтерам. В пятницу члены поисково-спасательного отряда "Сова" сообщили, что Ирина Александрова найдена. Несмотря на проведенные в лесу пять дней, чувствует она себя бодро, тем не менее, сплав для нее, кажется, закончился.