Российские разработчики делают броню, которая станет прочнее всех мировых аналогов

Госкорпорация "Ростех" создает бронежилеты, которые будут прочнее на 12-15% иностранных аналогов. Что интересно, материалы остаются такими же, арамидные волокна вроде российского СВМ или американского "Кевлара", но ткани из них будут плестись и формироваться иначе. Это и позволит им лучше останавливать пули и осколки, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

Также в госкорпорации уточнили, что бронежилеты, сшитые по новой технологии, могут быть использованы в экипировке солдата будущего "Ратник".

Сейчас в комплект "Ратник" входит стандартный бронежилет, который гарантировано защищает от ножей, осколков и мелкокалиберных, например, пистолетных, пуль. Однако его можно дополнительно усилить бронепластинами. Они уже выдерживают выстрел из снайперской винтовки Драгунова с 10 метров.