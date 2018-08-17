Умер писатель Владимир Шаров

В возрасте 66 лет скончался российский писатель, лауреат премии "Русский Букер" Владимир Шаров, передает РИА Новости.

Владимир Шаров родился 7 апреля 1952 года в Москве. Окончил исторический факультет Воронежского университета, кандидат исторических наук, обладатель третьего приза Национальной литературной премии "Большая Книга" (2014), финалист премии "Национальный бестселлер" (2014), лауреат литературной премии "Русский Букер" (2014).

Шаров является автором произведений "Будьте как дети", "Воскрешение Лазаря", "Возвращение в Египет", "До и во время", "Старая девочка", "Мне ли не пожалеть", "Ходынка", "Искушение Революцией", "Рама воды", "След в след" и др. В августе вышла его последняя книга "Царство Агамемнона".