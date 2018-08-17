Тема:
Генетика растений и животных 1 час назад
Расшифрован геном пшеницы, что когда-то считалось невозможным
Благодаря многолетним исследованиям международной команды учёных, включающей более 200 специалистов из 20 стран, весь геном царицы сельскохозяйственных культур – пшеницы Triticum aestivum L., наконец-то, был секвенирован. Ожидается, что достижения Международного консорциума по секвенированию генома пшеницы поможет учёным вывести новые виды пшеницы, которые будут более устойчивы к капризам природы.
На сегодняшний день пшеница является, пожалуй, одной из самых важных сельскохозяйственных культур: она кормит 30% населения Земли и обеспечивает 20% ежедневно потребляемых калорий.
Расшифровка очень сложного генома пшеницы, который, к слову, в пять раз больше человеческого, имеет огромное значение, поскольку эти знания помогут в выведении сортов, адаптированных к меняющемуся климату.
Ранее специалисты уже публиковали черновой вариант последовательности генома пшеницы. Но на этот раз учёные представили окончательные результаты, опубликованные в научном издании Science. В данной работе описывается 21 хромосома, а также более четырёх миллионов ДНК-маркеров и точное расположение более 100 тысяч генов.
Как говорит генетик из Центра Джона Иннеса Кристобаль Уаы (Cristobal Uauy), знания генетического кода различных культур даруют возможность управлять важнейшими свойствами получаемого продукта.
"Изучение колоссального генома пшеницы было сложной задачей, но завершение этой работы означает, что мы сможем быстрее определить гены, контролирующие интересующие нас особенности", — объясняет учёный.
По словам Уаы, такое достижение облегчит и сделает более эффективным выведение культур, устойчивых к засухе и различным заболеваниям.
Примером результата этого впечатляющего прорыва уже стали исследования, проведённой группой учёных из австралийского Университета Мердока. Работа была направлена на использование данных о геноме пшеницы для изучения белков, которые, как известно, связаны с целиакией и другими аллергиями на этот злак. Специалисты отобразили специфическое расположение генов этих белков в геноме пшеницы.
"Понимание генетической вариативности и экологический стабильности пшеницы поможет производителям продовольствия выращивать продукты с низким содержанием аллергенов. Они станут безопасной и здоровой альтернативой полному отказу от пшеницы", — говорит Анжела Юхас (Angéla Juhász), один из авторов этого исследования.
Другая часть работы, сопровождающая детализированную геномную последовательность, — это набор аннотаций, призванных помочь определить, какие гены влияют на конкретные черты растения. Эти данные, как надеются специалисты, помогут прокормить растущее население планеты.
Расшифровка генома позволяет решать проблемы, связанные с продовольственной безопасностью и изменением окружающей среды, говорит ведущий автор сопроводительной статьи Рикардо Рамирес-Гонсалес (Ricardo Ramirez-Gonzalez). "Мы считаем, что мы можем усовершенствовать пшеницу в ближайшие несколько лет так же, как рис и кукуруза были улучшены после того, как было завершено секвенирование их геномов", — добавляет учёный.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) как раз рассказывали о том, как исследователи повысили качество рисового зерна за счёт генетических модификаций. Также ранее генетиками был создан устойчивый к болезням трансгенный "суперрис".
Ранее по теме
-
Слонов от рака защищает ген-зомби1 сутки назад
-
Новая сторона конфликта полов обнаружена в генах иммунной системы10 суток назад
-
Быстрая эволюция митохондриальной ДНК может порождать новые виды1 месяц назад
-
Любовь к токсинам и секреты выживания коал "спрятаны" в их генах1 месяц назад
-
Генетики рассказали, как слепые пещерные рыбы утратили глаза2 месяца назад
-
"Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами2 месяца назад
Сейчас
Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом
Картина дня
-
Новый дебош Панина: теперь в самолете
- В Москве нашли склад заброшенных паспортов
- Роспотребнадзор против Киркорова и Бузовой
- Мировые СМИ строят догадки вокруг визита Путина в Германию
- В американской тюрьме издеваются над Марией Бутиной
Самое читаемое
-
Мать сестер Хачатурян показала их жуткие фото после отцовских побоев
- Мужчина облил кислотой ребенка, игравшего под его окнами
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
- Появилось видео с места семейной драмы в Москве
- В лесу под Тверью ушла по грибы и пропала биолог с мировым именем
Авто.Вести.Ru
-
Посмотрите, какой кроссовер везут в Россию китайцы!
- Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"
- Названы российские цены на новый Jeep Wrangler
- Официально представлен "вседорожный" Renault Logan (с вариатором!)
- Самый доступный кроссовер Lexus: анонс продаж в России
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- Инженерная составляющая экосистемы "умного" здания
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Инструкция: что делать при укусе осы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
Вести в 20.00
-
В Казани представлен новый ракетоносец
- Турция поднимает пошлины на товары из Америки
- С 1 сентября за борщевик будут штрафовать
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В брошенном здании полиции в столице найдены тысячи документов с личными данными
- Москва стала донором чистой воды для Котельников
- Десять тысяч москвичей переселят по реновации в этом году
- Столицу ждет грандиозное пиротехническое шоу
- Фестивальные выходные: шоу фейерверков, джаз, исторические реконструкции и цветущие сады
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки