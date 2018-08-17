ХК ЦСКА может остаться без поддержки фанатов, которые объявили бойкот

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА выступили с официальным заявлением, в котором рассказали о том, что приняли решение в сезоне-2018/19 бойкотировать домашние матчи в Континентальной хоккейной лиги.

Самая главная причина недовольства фанатов армейцев – соседство ЦСКА и "Спартака" на одном стадионе ("Арена Легенд"). Болельщики отмечают, что руководство клуба могло бы договориться, чтобы проводить домашние матчи на арене "Мегаспорт". Кроме того, фанаты ЦСКА негодуют по поводу работы в клубе президента команды Игоря Есмантовича.

"В данной ситуации все армейские ультрас и оф-коллективы приняли решение бойкотировать игры ХК ЦСКА на данной арене", — говорится в заявлении сообщества болельщиков ЦСКА. Кроме того, фанаты армейцев особенно отмечают, что не откажутся от поддержки команды на гостевых встречах.