Яблочный хрен и био-рыба: чем будут потчевать Путина на свадьбе Кнайсль и Майлингера

Гостем на свадьбе главы МИД Австрии 53-летней Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера будет президент России Владимир Путин. Свадьбе состоится на юге федеральной земли Штирия в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе.

Пара отправится в свадебном фиакре из гостиницы Gasthof Wratschko в Гамлице в ресторан Gasthaus Tscheppe an der Weinstrasse, сообщает РИА Новости. Подготовку к свадьбе уже пять недель вели полицейские и сотрудники спецподразделения "Кобра" и австрийской службы по защите конституции (госбезопасности). Свадебный банкет рассчитан более чем на сотню персон.

В ресторане гостям, в числе которых глава российского государства, будут угощать блюдами Штирии, такими как яблочный хрен и масло из тыквенных семечек, отметил шеф-повар ресторана Хайнц Прешан. Также гостей будут потчевать блюдами из нежного свежего мяса и биорыбы. Невесте отдельно будет приготовлено вегетарианское блюдо.

При разработке меню, признался шеф-повар ресторана, он в первую очередь отталкивался от желаний жениха и невесты и специально не обдумывал меню для Путина. Но он очень хотел бы сделать селфи с президентом России.

Комментировать предстоящую поездку президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Еврокомиссии отказались. Но приезд Путина на свадьбу главы МИД Австрии вызвал негодование у депутата Европарламента от партии "Зеленые" Михель Раймон. Он призвал Карин Кнайсль из-за приезда Путина подать в отставку, а если она этого не сделает добровольно, призвал федерального канцлера Себястьяна Курца предложить отправить ее в отставку президенту Александру Ван дер Беллену.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии, — отреагировали на это в австрийском МИД. — Приезд Путина на свадьбу считается рабочим визитом и сопровождается обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства".

В австрийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Кнайсль берет на себя все расходы на торжество, включая расходы на частную охранную фирму.

Среди гостей на свадьбе президента Австрии Александра Ван дер Беллена не будет. Но в списке приглашенных значится канцлер Себастьян Курц. При этом подчеркивается, что возможна встреча Путина и Курца. Известно, что Путин приготовил для Кнайль свадебный подарок, но какой он — держится пока в секрете.

Приготовления к визиту Путина идут полным ходом. Президент России на самолете прибудет в аэропорт Граца. Дальнейший маршрут главы российского государства до места бракосочетания Карин Кнайсль не разглашается.

Из Австрии Путин отправится к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Их встреча и переговоры пройдут в берлинском замке Мезеберг. Темы переговоров Меркель и Путина уже определены.