Тема:

Изучение древнейших галактик и дальних областей Вселенной 17 минут назад

Новости Наука

17 августа 201815:23 Анатолий Глянцев

Спутники Млечного Пути оказались одними из древнейших галактик во Вселенной

Изображение Млечного Пути со спутниками при взгляде извне (получено с помощью моделирования). Голубыми кружками обведены яркие спутники, формирование которых задержалось из-за образования первых звёзд. Белыми кружками отмечены тусклые древнейшие спутники.
Иллюстрация Durham ICC/HITS/MPIA/Auriga/S. Bose et al.

Одни из первых образовавшихся в космосе звёздных систем, находятся прямо у нас "под носом". Речь идёт о нескольких спутниках Млечного Пути, возраст которых, как выяснилось, превышает 13 миллиардов лет. Такие выводы изложены в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal группой во главе с Карлосом Фрэнком (Carlos Frenk) из Даремского университета в Великобритании.

Большинство специалистов представляет процесс образования галактик так. Примерно 13,7 миллиарда лет назад произошёл Большой взрыв. Через 380 тысяч лет образовались первые атомы, и в основном это был водород — простейший элемент в таблице Менделеева.

Древнейший водород был слишком горячим. Высокая температура означала слишком быстрое движение частиц, которое не позволило веществу начать сжиматься под действием собственной гравитации. Поэтому сам по себе водород на тот момент не мог образовать сгустки.

Однако во Вселенной присутствовала и гораздо более холодная тёмная материя. Она уже начала собираться в массивные скопления. Водород притягивался к ним, образуя облака. Именно они в дальнейшем и стали галактиками.

Важно, что скопления тёмной материи образовывались достаточно медленно (даже по космическим меркам). В то время, когда вокруг них стали собираться облака водорода, они были ещё относительно небольшими. Поэтому и первые галактики во Вселенной были карликовыми. Такие гиганты, как Млечный Путь, появились гораздо позже, когда тёмная материя собралась в по-настоящему крупные структуры, притянувшие к себе много газа.

Тогда космос ещё не видел звёздного света. Ведь светила тоже образуются из сгустков газа, сжимающихся из-за тяготения, только гораздо меньших размеров, чем "зародыши" галактик.

Но проблема в том, что в таких небольших объёмах пространства тёмной материи было слишком мало, чтобы она могла оказать сколь-нибудь заметное влияние на этот процесс. Поэтому водороду предстояло образовать звёзды под действием только собственной гравитации, а для этого ему пришлось как следует остыть. Процесс остывания занял ещё порядка 100 миллионов лет. К слову, космологи поэтично зовут эту эпоху тёмными веками.

И вот во Вселенной вспыхнули первые звёзды. Настал, как выражаются одухотворённые специалисты, космический рассвет. Однако это означало, что едва остывший газ снова начал нагреваться, теперь уже под лучами новорождённых светил.

Это могло остановить дальнейшее сжатие гигантских облаков водорода, который уже можно было назвать межзвёздным, а заодно притормозить формирование из них галактик. При таком развитии событий процесс продолжился бы только при условии, что "зародышевые" облака тёмной материи (которые никуда не делись и продолжали медленно расти) набрали бы достаточно массы, чтобы их гравитация "победила" непокорное горячее вещество и заставила его вновь сжиматься.

Однако всё могло быть иначе. Если первые звёзды оказались недостаточно эффективными "обогревателями", то процесс образования галактик продолжился как ни в чём не бывало.

Вопрос в том, какой из сценариев реализовался на практике. Фрэнк и его коллеги предложили свой вариант ответа, разработав количественную модель процесса образования галактик в эпоху первых звёзд. При этом астрономы опирались на наблюдаемые свойства современных карликовых галактик.

Однако на больших расстояниях трудно изучать наблюдательные свойства этих "космических крошек". Поэтому учёные ограничились спутниками Млечного Пути. К слову, многие из них были открыты совсем недавно.

"Десять лет назад самые слабые галактики, расположенные вблизи Млечного Пути "прошли бы ниже радаров". С ростом чувствительности нынешних и будущих "переписей" галактик на свет вышла целая новая когорта мельчайших галактик. Это позволило нам испытать теоретические модели в новых режимах", – объясняет в пресс-релизе исследования соавтор работы Соунэк Бозе (Sownak Bose), также из Даремского университета.

Согласно проведённым расчётам, могли реализоваться оба описанных выше сценария, но для разных галактик. Изученные звёздные системы авторы разделили на две группы: тусклые и яркие. В первых доля тёмной материи в общей массе ощутимо выше (а доля водорода, соответственно, ниже), чем во вторых. Поэтому первым космический рассвет формироваться не помешал, а вот вторые сложились на сотни миллионов лет позже. Как пишут авторы в своей публикации, этот вывод слабо зависит от других деталей формирования галактик.

Важно, что использованная модель позволила рассчитать возраст "первых" и "вторых" галактик. Как уточняется в пресс-релизе, возраст таких звёздных систем, как Волопас I, Большая Медведица I, Тукан II и Seque I в созвездии Льва, составляет более 13 миллиардов лет (напомним, что Вселенной в общей сложности около 13,7 миллиарда лет). Этот вывод автоматически ставит их в ряд древнейших известных звёздных систем.

"Обнаружить некоторые из первых галактик, сформировавшихся в нашей Вселенной, вращающимися на собственном "заднем дворе" Млечного Пути – это астрономический эквивалент обнаружения останков первых людей, населявших Землю. Это захватывающе", – признаётся Фрэнк.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении вблизи Млечного Пути "законсервированной" галактики и об одной из древнейших звёздных систем, удивившей астрономов наличием кислорода.

Ранее по теме

Сейчас

15:35

Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

14:35

Умер писатель Владимир Шаров

12:14

Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

10:27

В московском метро сбой на фиолетовой линии

09:03

Московский Вексельный Банк лишился лицензии

06:22

В Италии произошло мощное землетрясение

03:12

Умер экс-министр обороны КНДР

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Меркель хочет обсудить с Путиным саммит Германия-Франция-Турция-Россия

Меркель хочет обсудить с Путиным саммит Германия-Франция-Турция-Россия

11 минут назад
Умер писатель Владимир Шаров

Умер писатель Владимир Шаров

49 минут назад
В Кремле считают финансовую систему России стабильной

В Кремле считают финансовую систему России стабильной

1 час назад
Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

2 часа назад
В Латвии националисты напали на участников автопробега за русские школы

В Латвии националисты напали на участников автопробега за русские школы

1 час назад
Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

47 минут назад
Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

5 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

3 часа назад
Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

3 часа назад
Признание Крыма немецким ТВ прокомментировали фразой Остапа Бендера

Признание Крыма немецким ТВ прокомментировали фразой Остапа Бендера

3 часа назад
В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю

В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю

6 часов назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

25 минут назад
Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей

Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей

52 минуты назад
Расшифрован геном пшеницы, что когда-то считалось невозможным

Расшифрован геном пшеницы, что когда-то считалось невозможным

55 минут назад
Двухкомнатные квартиры в Москве начали сдавать по цене однокомнатных

Двухкомнатные квартиры в Москве начали сдавать по цене однокомнатных

58 минут назад
10 возможных причин постоянной усталости

10 возможных причин постоянной усталости

1 час назад
Российские разработчики делают броню, которая станет прочнее всех мировых аналогов

Российские разработчики делают броню, которая станет прочнее всех мировых аналогов

1 час назад
Уже не в моде: 7 антитрендов будущего сезона

Уже не в моде: 7 антитрендов будущего сезона

1 час назад
Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

1 час назад
Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

1 час назад
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

1 час назад
Украинский министр рассказал о пользе от прекращения сообщения с Россией

Украинский министр рассказал о пользе от прекращения сообщения с Россией

1 час назад
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

1 час назад
Два десятка самолетов-шпионов обнаружены у российских границ

Два десятка самолетов-шпионов обнаружены у российских границ

1 час назад
Брат Лионеля Месси признан виновным в хранении оружия

Брат Лионеля Месси признан виновным в хранении оружия

1 час назад
Погода на выходные: лето продолжается

Погода на выходные: лето продолжается

2 часа назад
Песков прокомментировал идею изъятия допдоходов

Песков прокомментировал идею изъятия допдоходов

2 часа назад
Крымские микробы превращают взрывчатку в удобрения

Крымские микробы превращают взрывчатку в удобрения

2 часа назад
25 производителей изменили цены за август

25 производителей изменили цены за август

2 часа назад
Fan ID может стать прототипом карты избирателя

Fan ID может стать прототипом карты избирателя

2 часа назад
В Башкирии дотла сгорел маршрутный автобус. Видео

В Башкирии дотла сгорел маршрутный автобус. Видео

2 часа назад
Вошли в историю: рекорды Загитовой и Медведевой останутся вечными

Вошли в историю: рекорды Загитовой и Медведевой останутся вечными

2 часа назад
Куда поехать на новогодние праздники: топ-5 популярных городов

Куда поехать на новогодние праздники: топ-5 популярных городов

3 часа назад
Первый в России вращающийся дом построят в Подмосковье

Первый в России вращающийся дом построят в Подмосковье

3 часа назад
Стало известно, как принималось решение о дефолте-98

Стало известно, как принималось решение о дефолте-98

3 часа назад
Колумбийцы посмеялись над советом чиновника отказаться от секса из-за жары

Колумбийцы посмеялись над советом чиновника отказаться от секса из-за жары

3 часа назад
Кубок Стэнли по ошибке отправили в Новосибирск вместо Новокузнецка

Кубок Стэнли по ошибке отправили в Новосибирск вместо Новокузнецка

4 часа назад
Google признала, что вводила пользователей в заблуждение

Google признала, что вводила пользователей в заблуждение

4 часа назад
Дома на Марсе предлагают строить из пивных отходов

Дома на Марсе предлагают строить из пивных отходов

4 часа назад
Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"

Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"

4 часа назад
Башенный кран упал в Ярославле: есть пострадавшие

Башенный кран упал в Ярославле: есть пострадавшие

4 часа назад
Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео

Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео

4 часа назад
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

4 часа назад
"Макдоналдс" привлечет внимание детей к головоломкам и умным играм в новых Хэппи Мил

"Макдоналдс" привлечет внимание детей к головоломкам и умным играм в новых Хэппи Мил

4 часа назад
Кто такая Момо и что нужно знать об очередной "суицидальной игре" в сети

Кто такая Момо и что нужно знать об очередной "суицидальной игре" в сети

5 часов назад
Пластилиновые гусеницы показали, как птицы могут защищать зерновые культуры

Пластилиновые гусеницы показали, как птицы могут защищать зерновые культуры

5 часов назад