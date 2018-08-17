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Выборы мэра Москвы 32 минуты назад
ВЦИОМ: выборами мэра интересуются 52% москвичей
Предстоящие выборы мэра интересуют половину москвичей, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Действующий мэр Сергей Собянин, по результатам опроса, набирает 65,5% голосов. На второе место с примерно равными шансами претендуют выдвиженец ЛДПР Михаил Дегтярев (11,1%) и коммунист Вадим Кумин (10,1%).
Если Михаил Дегтярев обойдет своего конкурента-коммуниста, это будет впервые, когда на крупных выборах в столице ЛДПР обойдет КПРФ. Ранее москвичи больше доверяли коммунистам, чем сторонникам Жириновского, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Политолог Евгений Минченко считает, что у Михаила Дегтярева больше шансов занять второе место на выборах, поскольку у него "есть энергетика, он бодрый молодой человек, при этом очень сильно по стилистике отличается от Сергея Собянина и больше всех похож на публичного политика".
В той или иной степени готовы пойти на участки 62% участников опроса, но во ВЦИОМ полагают, что уровень реальной явки будет существенно ниже – 31,7%. Примерно столько избирателей пришли и на выборы мэра в 2013 году — официальная явка составила 32,03%. Сергей Собянин тогда победил с 51,37% голосов, а второе место с 27,24% занял оппозиционер Алексей Навальный.
В этом году голосование, по данным ВЦИОМа, интересует 52% опрошенных, еще 42% говорят, что выборы им "скорее не интересны". 23% полагают, что выборы никак не повлияют на их жизнь, "какими бы ни были их результаты", 41% уверен в "значительном влиянии" выборов, еще 31% полагают, что влияния выборов "легко избежать".
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