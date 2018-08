Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

Жесткая посадка в аэропорту Манилы самолета китайской авиакомпании Xiamen Airlines обошлась без серьезных последствий для пассажиров и экипажа — никто из людей не пострадал. Один из находившихся на борту мужчин снял момент соприкосновения с землей, после которого Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы и потерял левый двигатель.

A video clip uploaded by a Weibo user @大甜软糖 shows the moment inside the Xiamen Airlines plane when it crash-landed at the Manila airport. #XiamenAirlines #BREAKING pic.twitter.com/GxVjRqXSTa