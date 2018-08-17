Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

Жесткая посадка в аэропорту Манилы самолета китайской авиакомпании Xiamen Airlines обошлась без серьезных последствий для пассажиров и экипажа — никто из людей не пострадал. Один из находившихся на борту мужчин снял момент соприкосновения с землей, после которого Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы и потерял левый двигатель.

A video clip uploaded by a Weibo user @大甜软糖 shows the moment inside the Xiamen Airlines plane when it crash-landed at the Manila airport. #XiamenAirlines #BREAKING pic.twitter.com/GxVjRqXSTa — Henry Yin Hang (@HenryYinCNA) 16 августа 2018 г.

Инцидент произошел поздним вечером в минувший четверг, 16 августа. Летевший из Сямыня лайнер со 165 пассажирами вынужден был около часа кружить над столицей Филиппин, поскольку из-за плохой погоды образовалась очередь из самолетов.

На кадрах видно, что во время приземления самолет повело в сторону — от удара подломились шасси и оторвался левый двигатель. Boeing ушел с полосы и остановился на траве.

Всех пассажиров экстренно эвакуировали, никто из них не пострадал.