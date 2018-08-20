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Помогите детям. Русфонд 35 минут назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 15-летней Саше Липатовой из подмосковных Люберец.
У девочки прогрессирующий сколиоз 4-й степени, растет межреберный горб. Деформация позвоночника вызывает сдавление органов грудной клетки. Саше необходима срочная операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Сделать ее готовы московские хирурги, но для жителей Подмосковья лечение в столичной клинике платное. У родных девочки таких денег нет.
Из письма Николая Липатова, дедушки Саши:
"В десять лет Сашина мама умерла, и с тех пор внучка находится под моей опекой. Когда ей было 12 лет, она начала сильно сутулиться. Сашу осмотрел ортопед и поставил диагноз "сколиоз". Рекомендовал массаж и лечебную физкультуру. Но улучшений не было, искривление позвоночника только усиливалось, у Саши начала болеть спина. Тогда мы с женой отвезли внучку в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Там ей сделали рентген позвоночника и диагностировали сколиоз 3-й степени. Каждые три месяца Саша проходила курсы реабилитации в Филатовской больнице – массаж, лечебная физкультура с инструктором. Два года состояние внучки было стабильным, но за последние месяцы искривление усилилось, у Саши растет горб, одна нога стала короче другой, внучка хромает, ей трудно стоять и держать спину прямо. На недавнем обследовании врач сказал, что ситуация тревожная: сколиоз уже достиг самой тяжелой, 4-й степени, нужна срочная операция, иначе Саше грозит полная неподвижность. Но такая операция стоит очень дорого – бесплатно в Филатовской больнице оперируют только москвичей. Нам такую сумму не собрать. Прошу, помогите!"
Для спасения Саши Липатовой не хватает 956 296 рублей.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Николай Тарасов (Москва):
"У Саши прогрессирующий сколиоз 4-й степени. Это заболевание наряду с выраженным дефектом грудной клетки и позвоночника сопровождается серьезными нарушениями функций внутренних органов. При такой тяжелой степени сколиоза исправить деформацию поможет только операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции Venus. После операции Саша сможет вести обычный образ жизни без двигательных ограничений".
Внимание! Стоимость операции 956 796 рублей.
500 рублей собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 956 296 рублей.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,917 млрд руб. В 2018 году (на 16 августа) собрано 983 017 633 руб., помощь получили 1384 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
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