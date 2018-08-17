"Спартак" продлит контракт с Зобниным с отступными 35 млн евро

Московский футбольный клуб "Спартак" в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Романом Зобниным. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

Как сообщает Sport24, по новому контракту Зобнин будет зарабатывать 3 млн евро в год плюс бонусы, а сумма отступных будет повышена более чем в два раза — с 15 млн евро до 35 млн евро. Отметим, что действующее соглашение полузащитника со "Спартаком" рассчитано до конца сезона-2020/21.