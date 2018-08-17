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17 августа 201815:44

На Украине издали познавательную книгу про российский Крым

На Украине напечатали книгу, в которой Крым обозначен как территория России.

Книга "Растительный мир" авторства Елены Котенко вышла в детском издательстве "Ранок". Энциклопедия входит в серию "Познаем и исследуем", которая рассказывает детям об окружающей среде.

На одной из иллюстраций полуостров обозначен как российская территория. Как сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН), в издательстве назвали инцидент ошибкой дизайнера и тираж пообещали изъять из продажи.

Между тем ранее в немецкий телеканал 3Sat тоже признал Крым российским регионом. В документальном фильме "Сплошь Сибирь" была показана карта, на которой полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

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