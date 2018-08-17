Новейший перехватчик идет на смену МиГ-31

Высотный перехватчик пятого поколения разрабатывают в российской корпорации "МиГ". Работы идут интенсивные, рассказал глава РСК Илья Тарасенко. Курирует создание машины Объединенная авиастроительная корпорация, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что компания готовит инициативный проект перехватчика МиГ-41. Как тогда заявил Тарасенко, нынешний МиГ-31 прослужит не больше 10 лет, поэтому ему нужна замена.

На данный момент никаких данных о МиГ-41 нет. Однако корпорация обещает приоткрыть завесу тайны вокруг перспективного самолета в ближайшее время.

Сейчас главный и единственный специализированный перехватчик в российских ВКС – это МиГ-31. Он способен разогнаться до 3 тысяч километров в час. А в апреле 2016 года самолет установил рекорд – провел в воздухе 7 часов и пролетел 8 тысяч километров. Всего на счету МиГ-31 19 высших мировых достижений, подтвержденных Международной авиационной ассоциацией.

Самая последняя модификация российского перехватчика носит литеры БМ. Она отличается от исходной модели, прежде всего, современным бортовым оборудованием. На нее установили радиолокационную станцию, которая обнаруживает самолет за 320 километров и одновременно способна сопровождать до 24 воздушных целей.