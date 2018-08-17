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Снос пятиэтажек 1 час назад
Десять тысяч новоселов по реновации: как обживаются те, кто уже сменил прописку?
Десять тысяч москвичей в этом году сменят прописку в рамках программы реновации. Это не просто новые дома — это новый стандарт качества жилья. Мэр Сергей Собянин встретился с семьями, которые буквально несколько дней назад переехали в дом на Полярной улице.
— Дом, в котором я прожил почти 43 года!
Окна на пятом этаже хрущевки — Алексей Быстрицкий с ностальгией смотрит на свой бывший дом. Скоро его снесут, пенсионерам дали квартиру в новостройке по соседству.
"В течение каких-то десяти дней, недели вызывают, говорят: вы в этот дом поедете? Конечно, поедем! Рядом все, в шаговой доступности. Мы пришли, посмотрели, сразу согласились на эту квартиру — она прямо нам на душу легла!" — рассказывает он.
Просторные комнаты и кухня, большой коридор и лоджия: вместо малогабаритной двушки — современная квартира площадью почти в полтора раза больше.
— Ванная просторная, отдельно, туалет тоже отдельный, да тут туалет такой же, как там была ванна с туалетом!
В этом году в рамках программы реновации прописку сменят сразу 10 тысяч москвичей. Это не просто новые дома — это новый стандарт качества жилья. Какая планировка и отделка должна быть в квартирах новоселов, определили сразу: жилье класса "комфорт", что называется, под ключ, чтобы ремонт не понадобился.
Пианино уже заняло свое место в детской, на кухне готовится обед. Семья Равиных переехала в новую квартиру три дня назад.
— Угощайтесь моими пирогами, очень вкусные получились!
Трехкомнатная квартира, площадь — больше 90 квадратных метров. И, что важно, в том же дворе.
"Я сам прожил достаточно долго в хрущевке, я знаю, что такое хрущевка, что такое кухня. Конечно, здесь другое ощущение, потому что там совсем маленькая", — говорит мэр г. Москвы Сергей Собянин.
— Коридорчик — два шага вперед, два — назад. А сейчас — мы теряемся, кричим: ты где находишься?
— Самое главное — ощущение, что этот дом на века, это для вас, для ваших детей, внуков!
От города — еще и помощь с переездом. Заносить мебель в квартиры новоселам грузчики помогают бесплатно.
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