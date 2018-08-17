Названа причина смерти Владимира Шарова

Он боролся с болезнью около года. В Москве названа причина смерти 66-летнего российского и советского писателя, эссеиста, кандидата исторических наук Владимира Шарова. Умер лауреат премии "Русский Букер" от онкологии 17 августа 2018 года.

Информации о дате и месте его похорон пока нет, сообщает РИА Новости. Писателя считали искусным мастером интеллектуальной провокации, который умел своих книгах сочетать несочетаемое — историческую реальность и фантастику, а также превращал работу историка в творчество, полное мистики и фантазии. Книги Шарова были переведены на французский, китайский и итальянский языки.

Владимир Шаров работал грузчиком, рабочим в археологической партии и литературным секретарем. Он дебютировал как поэт в 1979 году в журнале "Новый мир". Первый роман писателя вышел в журнале "Урал" в 1991 году. Он назывался "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах".

Затем последовали романы "Репетиции", "До и во время", "Мне ли не пожалеть", "Старая девочка", "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети". С этим произведением Шаров вошел в список финалистов Национальной литературной премии "Большая книга" и стал победителем ежегодного национального конкурса "Книга года-2008" в номинации "Проза года".

Затем были опубликованы романы "Возвращение в Египет" и "Царство Агамемнона". Шаров также автор главы об Андрее Платонове в учебнике "Литературная матрица" и эссе "Искушение революцией (русская верховная власть)".