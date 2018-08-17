Самый красочный фестиваль лета: столицу ждет грандиозное пиротехническое шоу

Сразу шесть улиц вокруг Братеевского парка закроют для автомобилистов на все выходные. Уже завтра там откроется международный фестиваль фейерверков. Зрителей ждут миллионы ярких огней, водное шоу и танцующие фонтаны.

Остается всего один день, чтобы подготовиться к самому громкому в буквальном смысле этого слова событию лета. Восемь команд, каждая на своей площадке, монтируют пиротехнические установки с самого утра.

"В данной программе около трех тысяч зарядов, и каждый канал подключается вручную. Главное — не перепутать все три тысячи", — рассказывает пиротехник Юлия Афанасьева.

На международный фестиваль фейерверков приехали лучшие пиротехнические команды мира из США, Великобритании, Австрии, Италии, Болгарии, Словакии, Греции и Андорры. Россия как победительница прошлого года в конкурсе не участвует, но покажет свое шоу на открытии и закрытии. Остальные подготовили по два уникальных шоу. Визитная карточка — фейерверк в цветах национального флага.

"Наша основная задача, конечно же, представить Андорру как страну. Мы будем использовать самые разные элементы для этого — это будет и музыка, и какие-то лирические компоненты, и горные мотивы, потому что Андорра находится в Пиренеях", — говорит участник Жерар Пифар.

Команда из Великобритании готовилась к фестивалю несколько месяцев. Обещают, что будет красочно и ярко. В произвольной программе этого года — шоу на тему добра и волшебства.

"В небе в этом год у нас будет настоящий калейдоскоп из различных цветов и эффектов", — говорит Кристофер Пирсон.

Команда из Греции очень рассчитывает покорить пьедестал победителей. У этой пиротехнической компании столетняя история. Традиции совместят с новыми идеями.

"Для нас огромная честь находиться в Москве на этом фестивале. Мы проделали огромную работу по подготовке нашей программы, это заняло у нас около пяти месяцев", — говорит Костас Кроусталакис.

Фестиваль пройдет в эти выходные. Шоу будут начинаться в девять вечера, а днем гостей ждут выступления известных рок-музыкантов, спортивные состязания и квесты.

Временно парк украсят арт-объекты, созданные художником Андреем Бартеневым. Семью белых медведей высотой в пять метров вместе с автором расписывают волонтеры.

Всю пиротехнику разместят на левом берегу Москвы-реки, а в Братеевском каскадном парке будет лучшая обзорная площадка. Наблюдать шоу смогут около ста тысяч человек. И еще больше полумиллиона зрителей фестиваль фейерверков охватит за пределами парка.