Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

В Турции суд города Измир оставил под домашним арестом обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона, передает ТАСС.

Адвокат Брансона Исмаил Джем Халавурт пытался опротестовать вердикт суда об аресте пастора уже в третий раз. 15 августа апелляция была отклонена. Тогда местные СМИ сообщили, что вердикт по апелляции Халавурта будет рассмотрен судом высшей инстанции.

Как сообщалось, 1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не дала Брансону вернуться на родину.

МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться. Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО) — последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Власти Турции уверены, что попытки госпереворота, предпринятые в Турции в 2016 году, были организованы сторонниками Гюлена.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура просит для него 35 лет лишения свободы.