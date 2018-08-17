Известный испанский баскетболист Хуан Карлос Наварро завершил карьеру

Испанский баскетболист, чемпион мира и Европы Хуан Карлос Наварро завершил игровую карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны", за которую разыгрывающий защитник с перерывами выступал на протяжении 20 лет.

Отмечается, что после завершения карьеры профессионального игрока 38-летний Наварро будет работать в структуре каталонского клуба​​​. Всю карьеру он провел в "Барселоне", за исключением сезона-2007/08, когда выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб "Мемфис Гриззлиз".