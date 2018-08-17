Патрушев собирается встретиться с Болтоном в Женеве

В Совете Безопасности России подтвердили предстоящую встречу в Женеве секретаря СБ РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как передает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, подчеркнув, что она состоится до конца августа.

При этом, как отмечает "Интерфакс", в Кремле затруднились ответить на вопрос, будут ли Патрушев и Болтон в ходе своей встречи обсуждать дату следующего саммита РФ-США.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не может ответить на данный вопрос: "Давайте дождемся встречи".

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс проинформировала мировую общественность о том, что Болтон проведет встречу в Женеве с представителем России для обсуждения ряда вопросов в сфере национальной безопасности.