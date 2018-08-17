Ограничение сообщения между Украиной и Россией может затронуть и транзит

Министерство инфраструктуры Украины на брифинге в Киеве не исключило, что будет введено ограничение на посадку пассажиров на транзитные поезда, следующие через Россию. Между тем, пока ведомство с такой инициативой в кабмин не обращалось.

Как пояснил "Интерфаксу" министр инфраструктуры Владимир Омелян, в настоящее время на Украине какие-либо ограничения при посадке пассажиров на такие поезда также не предусмотрены. Однако если реальность потребует, "мы готовы ввести ограничения — просто транзитное прохождение поездов по территории Украины без остановок".

Украину и РФ сейчас связывают ряд поездов "Укрзализныци" (из Киева, Хмельницкого и Одессы), два транзитных состава Кишинев – Москва и транзитный поезд Баку — Киев. Еще один поезд ходит между Киевом и Санкт-Петербургом.