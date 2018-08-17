Звезду британской "Минуты славы" зарезали в собственном доме

31-летняя жительница Лондона Симонн Керр найдена зарезанной в собственном доме в престижном районе Баттерси. Женщина прославилась участием в телешоу "Britain's Got Talent" ("Британия ищет таланты", аналог "Минуты славы"), где она успешно выступила в составе хора B Positive. По подозрению в убийстве Керр задержан 40-летний Десмонд Сильва, сообщает Mirror.

Соседи Керр вызвали полицию, услышав доносившиеся из ее квартиры крики. Стражи порядка выломали дверь, оперативно прибывшие на место трагедии врачи пытались спасти женщину, но было поздно. На месте преступления был задержан 40-летний мужчина, который вел себя совершенно спокойно. Какое отношение он имел к погибшей, пока неизвестно.

Симонн Керр работала медсестрой в онкологическом отделении больницы "Guy's and St Thomas' Hospital". Женщина пела в хоре, куда входили больные с серповидноклеточной анемией, а также их родные. В 2015 году эта болезнь унесла жизнь 6-летнего сына Керр.

По словам женщины, участие в хоре помогло ей оправиться от трагедии. Она хотела, чтобы ее опыт помог и другим. Предполагаемого убийцу женщины скоро будут судить.