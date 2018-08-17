Адвокат Януковича пожаловался на запугивание со стороны украинских властей

Уголовное дело, открытое украинской прокуратурой против частных защитников Виктора Януковича, адвокат бывшего президента Виталий Сердюк назвал попыткой запугать, передает ТАСС.

Сначала на адвокатов "прямо в зале суда натравили два десятка полицейских", а потом завели уголовное дело, заявил Сердюк, отметив, что это пример того, как украинская судебно-правовая система действует и будет действовать "против каждого неугодного ей украинца".

Суд пытается быстрее завершить процесс против Януквича, но его адвокаты ему мешают, считает Сердюк. "Это сигнал каждому, кто осмелится идти против власти, что с ним сделают все, что захотят", — заявил он.

Украинская прокуратура обвинила адвокатов Януковича в блокировании доступа государственного защитника Юрия Рябовола на заседание Оболонского районного суда в Киеве. Частные адвокаты экс-президента настаивали на отстранении госзащитника, от услуг которого отказался Янукович, суд ходатайство отклонил. Активнее всех против допуска адвоката в зал выступал Сердюк, из-за этого в суде несколько раз начинались потасовки. Несмотря на возражения защиты, прокуроры все же зачитали текст обвинения.