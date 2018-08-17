Умер поэт Николай Зиновьев - автор "Паромщика", "Красной стрелы" и других хитов

На 74-м году ушел из жизни поэт-песенник Николай Зиновьев – автор таких хитов, как "Паромщик", "Полет на дельтаплане", "А музыка звучит", "Мастер и Маргарита", "Красная стрела", "Светофор зелёный", "Одинокий бродяга любви Казанова" и многих других.

Всего Зиновьев написал около двухсот песен, которые исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле.

О его смерти в своем "Инстаграме" сообщил друг Зиновьева — композитор и певец Игорь Николаев. Помимо "Паромщика", в соавторстве они написали много замечательных песен.

Однако есть и те, которые по каким-то причинам еще не записаны или не вышли. "Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат", — написал Николаев.

Певец сообщил, что в последние годы Николая Зиновьева мучила болезнь. "Это был красивый и тонкий человек", — написал Игорь Николаев и попросил вспомнить его песни.

Представитель Центрального дома литераторов сообщил ТАСС, что прощание с поэтом состоится 19 августа в ЦДЛ. Похоронят его на Химкинском кладбище.