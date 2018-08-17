Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину, после того, как президент Петр Порошенко уйдет с должности.

Как передает РИА Новости, об этом отставной политик заявил изданию "Новое время", подчеркнув, что восстановит свое украинское гражданство через суд.

Он отметил, что был незаконно лишен гражданства страны и выслан в Польшу. Также Саакашвили не согласен с запретом погранслужбы Украины въезжать в страну до 2021 года.

Он пообещал, что его партия "Движение новых сил" будет участвовать в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

В мае 2018 года бывший президент Грузии записал видеообращение, в котором пообещал вернуться в Грузию и "покончить с феодалами", как это произошло, по его словам, 6 мая 2004 года в Аджарии.

Президентские выборы в стране пройдут в марте 2019 года. Свое желание выставить свою кандидатуру выразили лидер партии "Батькивщина", бывший премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник Саакашвили Юрий Деревянко.

26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Михаила Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу.