Меркель рассказала о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что не стоит ждать больших результатов от ее предстоящей встречи с президентом России, но вместе с тем призналась, что число тем для обсуждения лидерами очень большое.

"Это рабочая встреча", — уточнила Меркель журналистам в Берлине. В числе намеченных тем она назвала, в частности, украинский и сирийский вопросы, сотрудничество в экономической сфере, а так же ситуацию в Ливии. "Было бы правильным находиться в постоянном диалоге, и этот диалог я хочу продолжить завтра", — цитирует канцлера "Интерфакс".

Простого диалога в субботу тоже ждать не следует, предупредила Ангела Меркель. По ее словам, противоречия будут, но будут и темы, по которым можно улучшить двустороннее или международное сотрудничество. "Мы хотим хороших отношений с Россией", — подчеркнула канцлер.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Германия выступает за сотрудничество с Россией ради поиска выхода из международных кризисов. "Россия — международный игрок, без которого невозможно решение различных проблем", — цитирует политика ТАСС.

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина намечена на 18 августа. Она должна пройти в Берлине.