Новичок "Спартака" Еременко внесен в заявку клуба на чемпионат и Кубок России

17 августа московский "Спартак" внес полузащитника команды Романа Еременко в заявку клуба на сезон-2018/19 для участия в чемпионате и Кубке России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Напомним, что спартаковцы 10 августа официально объявили о подписании контракта с Романом Еременко, выступавшим ранее за московский ЦСКА.

В ноябре 2016 года армейский полузащитник был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. 31-летний футболист сможет выступать за красно-белых с 6 октября 2018 года, когда истечет срок его дисквалификации.