В Москве задержали Магу Итальянца из дагестанской банды "Голодранцы"

Бывшего главу региональной национально-культурной автономии народов Дагестана Магомеда Рашидова, известного в криминальных кругах как Мага Итальянец, задержали в Москве, сообщает РИА "Дербент". Проведенную днем 16 августа операцию на Беловежской улице сняли на видео.

Рашидов — чемпион России по рукопашному бою и панкратиону, чемпион Европы по боям без правил — является близким другом бывшего главы дагестанского отделения Пенсионного фонда Сагида Муртазалиева. Последнему были заочно предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и финансировании терроризма с использованием служебного положения, в организации посягательства на жизнь замначальника центра противодействия экстремизму при республиканском МВД, а также организации покушения на убийство замглавы администрации Кизляра.

По некоторым данным, скрывающийся от правосудия Муртазалиев — заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, победитель Олимпиады в Сиднее, чемпион мира и Европы — создал организованное преступное сообщество "Голодранцы", а задержанный в Москве Рашидов был его правой рукой. По столице Мага Итальянец передвигался на Mercedes-Benz и Infiniti в сопровождении пятерых вооруженных пистолетами молодых людей. Последних после допроса отпустили, а вот Рашидова оставили под стражей.

Последний раз он фигурировал в новостях в мае 2017 года, когда в кафе "Золотая турка" в Махачкале на него было совершено покушение — неизвестный метнул гранату.

Его предполагаемый босс не раз конфликтовал с законом. В 1996 году Муртазалиева обвиняли в убийстве сына начальника УВД Махачкалы Расула Нургаджиева. Под стражей он пробыл полгода, но уголовное дело прекратили. В 2002 году он подрался в одной из московских гостиниц и получил удар ножом в сердце, но был спасен врачами. Кроме того, Муртазалиев пережил сразу несколько покушений, организатором одного из них считается бывший мэр столицы Дагестана Саид Амиров, арестованный в 2014 году.