Спасенного тюленя без ласты выпустили в Балтийское море. Видео

На отдаленном пляже Куршской косы сотрудники Калининградского зоопарка, выпустили в Балтийское море самку тюленя с ампутированной ластой, которую обнаружили на побережье 2 мая.

Тогда ее вес составлял всего 20 килограммов, а на момент, когда тюлень вернулся в естественную среду обитания, весил уже 43 килограмма.

Несмотря на отсутствующую конечность, самка тюленя за то время, что находилась под надзором заботливых специалистов, научилась активно передвигаться и самостоятельно есть рыбу.

Специалисты, занимающиеся спасением и реабилитацией тюленей, признали ее вполне способной выжить в естественных условиях, разрешение на возращение в море Калининградскому зоопарку дал и Росприроднадзор.

Это уже третий тюлень, спасенный весной. В отличие от двух сородичей, которых выпустили в море в июле, эта самка не мешкала ни секунды.

Как отмечают в Калининградском зоопарке, она "рванула" в море стремительно, едва открылась дверь транспортировочного вольера.

Самка тюленя сначала отплыла от берега метров на 10, минут 5-7 минут держалась в зоне видимости, а потом ушла в море.