Устроенное лихачом на "Мерседесе" ДТП из пяти машин попало на видео

В Череповце лихач на ровном месте устроил массовое ДТП, участие в котором приняли пять автомобилей. Авария произошла в пятницу, 17 августа, когда водитель "Мерседеса" резко перестроился и задел сначала легковушку, которая тут же столкнулась с другой. Затем, потеряв управление, врезался "ГАЗель", да так, что грузовичок повалился на бок, зацепив при этом еще одну машину.

К счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал, чего нельзя сказать об их автомобилях. Медицинская помощь потребовалась лишь 42-летней пассажирке "ГАЗели", получившей ушиб правого плеча.

За рулем "Мерседеса" находился руководитель одной из управляющих компаний Череповца — Андрей Антонов. Некоторые местные жители, комментируя в социальных сетях произошедшую аварию, говорят, что его автомобиль хорошо им знаком своей рискованной манерой езды. Другие отмечают, что у виновника аварии множество неоплаченных штрафов за езду с нарушением правил дорожного движения.