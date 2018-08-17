Тема:

Мировой океан 1 час назад

Новости Наука

17 августа 201817:20 Евгения Ефимова

Больной фитопланктон может портить погоду

Изображение, полученное при помощи сканирующего электронного микроскопа, демонстрирует кокколиты в воздухе, которые остаются после отмирания заражённого фитопланктона.
Фото Miri Trainic.

Вирус, убивающий водоросли, может помогать "сеять" облака в небе. Об этом недавно заявили израильские учёные, обнаружив, что один из самых распространённых микроорганизмов океана (фитопланктон) представляет своего рода точки начала роста, на которых может конденсироваться водяной пар. В результате образуются капли, которые впоследствии формируют облака.

Как говорится в пресс-релизе исследования, при заражении вирусом одноклеточная водоросль вида Emiliania huxleyi сбрасывают свою известняковую оболочку в воздух. Мириады таких оболочек действуют как аэрозоль, отражающий солнечный свет и даже влияющий на образование и движение облаков.

Авторы исследования, опубликованного в журнале iScience, ещё раз показывают, что процессы, происходящие в атмосфере над океаном, являются гораздо более сложными, чем считалось ранее.

Колонии вышеупомянутых одноклеточных водорослей могут покрывать тысячи квадратных километров поверхности океана в период своего "цветения". Многие подобные фотосинтетические организмы обладают "раковинами" из пластин карбоната кальция. Они называются кокколитами, что переводится с греческого языка как "зёрна камня". Когда эти организмы умирают, их оболочки разрушаются.

Подавляющее большинство кокколитов затем опускается на дно океана, где они смешиваются с илом и другими веществами, чтобы в конечном итоге сформировать осадочные породы. Но некоторые из них попадают под воздействием ударяющихся о поверхность морских волн в воздух.

Там-то они и были обнаружены учёными (в морских брызгах), рассказывает специалист по химии атмосферы Мири Трэйник (Miri Trainic) из израильского Института Вейцмана.

Кокколиты рассеивают свет, создавая подобие неплотной дымки. Они также представляют собой поверхности, на которых может конденсироваться водяной пар, добавляет учёный. При этом точная роль кокколитов и других биологических частиц в образовании облаков на сегодняшний день неизвестна.

Такие организмы, как E. huxleyi, умирают естественным образом, но они, как и люди, могут быть уничтожены вирусами. Чтобы лучше понять, как именно количество воздушных кокколитов может (и может ли) колебаться с течением времени, Трэйник и её коллеги отправились в лабораторию.

Исследователи хотели понять, как заражение организмов вирусом под названием EhV (обычно именно он поражает этих крошечных существ) может изменить количество свободно плавающих кокколитов в изучаемых резервуарах с морской водой и в воздухе над ними.

В начале испытаний каждый квадратный миллиметр поверхности воды содержал примерно 20 миллионов свободно плавающих кокколитов. Но через пять дней после заражения водорослей вирусом EhV количество крошечных пластинок в воде утроилось, а в воздухе над водой их число выросло почти в десять раз.

Как отмечают специалисты, это говорит о том, что "воздушные" кокколиты могут играть важнейшую роль в образовании облаков над океанами. Большое количество обломков крошечных "раковин" образует огромную площадь поверхности, на которой водяной пар может конденсироваться, образуя капли, отмечают учёные.

Эксперименты также дали право предположить следующее. Как только кокколиты получают доступ в атмосферу, их количество в ней может очень быстро вырасти. Дело в том, что они очень медленнее опускаются. Специалисты объясняют, что крошечные частицы очень лёгкие, и в среднем они падают на один сантиметр в течение ста секунд. В то же время частицы соли (брызги морской воды быстро высыхают, оставляя после себя зёрна соли) размером с кокколиты намного более плотные. Следовательно, и падают они примерно в 25 раз быстрее, говорит Трэйник. В итоге эти зёрна соли быстрее покидают атмосферу, и влияние кокколитов на образование облаков усиливается.

Патриция Куинн (Patricia Quinn), специалист по химии атмосферы из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, добавляет, что кокколиты могут также влиять на химический состав атмосферы. Например, карбонат кальция в кокколитах, скорее всего, вступает в реакцию с диметилдисульфидом — газом, продуцируемом E. huxleyi и другими морскими микроорганизмами — и таким образом удаляет его из атмосферы.

Эта реакция, в свою очередь, может уменьшать общее количество аэрозолей, формирующих облака, над океаном. В этом случае увеличение количества поглощающих газы кокколитов в морском воздухе (из-за вирусных инфекций морских микроорганизмов) может фактически затормозить образование облаков, а не ускорить его.

Исследование, отмечает Куинн, стало важным шагом в изучении этого важного вопроса. Авторы работы говорят, что теперь они намерены изучить микроорганизмы в их естественной среде – в водах у берегов Норвегии, где широкого распространены E. huxleyi.

Ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об обнаружении влияющих на погоду микробов на большой высоте.

Ранее по теме

Сейчас

17:41

Активы Ананьевых снова заморозили

17:05

Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

15:53

Ограничение сообщения между Украиной и Россией может затронуть и транзит

15:40

Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

14:35

Умер писатель Владимир Шаров

12:14

Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

10:27

В московском метро сбой на фиолетовой линии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

1 час назад
МВД и ФСБ попросили проверить деятельность Вайкуле

МВД и ФСБ попросили проверить деятельность Вайкуле

56 минут назад
Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты

Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты

52 минуты назад
Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

5 часов назад
"Чтоб москали сами не сели": журналисты высмеяли украинские поезда

"Чтоб москали сами не сели": журналисты высмеяли украинские поезда

50 минут назад
Умер поэт Николай Зиновьев - автор "Паромщика", "Красной стрелы" и других хитов

Умер поэт Николай Зиновьев - автор "Паромщика", "Красной стрелы" и других хитов

2 часа назад
Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

8 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
Меркель рассказала о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Меркель рассказала о своих ожиданиях от встречи с Путиным

2 часа назад
Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

6 часов назад
Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

7 часов назад
Названа причина смерти Владимира Шарова

Названа причина смерти Владимира Шарова

2 часа назад
В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю

В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю

9 часов назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
США не будут финансировать стабилизацию Сирии

США не будут финансировать стабилизацию Сирии

7 минут назад
Активы Ананьевых снова заморозили

Активы Ананьевых снова заморозили

19 минут назад
На Каме пассажирский теплоход столкнулся с деревянным причалом

На Каме пассажирский теплоход столкнулся с деревянным причалом

24 минуты назад
Спасенного тюленя без ласты выпустили в Балтийское море. Видео

Спасенного тюленя без ласты выпустили в Балтийское море. Видео

1 час назад
В метро можно будет возить детей в колясках

В метро можно будет возить детей в колясках

1 час назад
Путин приедет на свадьбу Кнайсль и Майлингера с казаками

Путин приедет на свадьбу Кнайсль и Майлингера с казаками

1 час назад
"Оставим себе": Украина прекратит вывоз ОЯТ в Россию

"Оставим себе": Украина прекратит вывоз ОЯТ в Россию

1 час назад
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных

Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных

1 час назад
В Москве задержали Магу Итальянца из дагестанской банды "Голодранцы"

В Москве задержали Магу Итальянца из дагестанской банды "Голодранцы"

1 час назад
Адвокат Януковича пожаловался на запугивание со стороны украинских властей

Адвокат Януковича пожаловался на запугивание со стороны украинских властей

2 часа назад
Звезду британской "Минуты славы" зарезали в собственном доме

Звезду британской "Минуты славы" зарезали в собственном доме

2 часа назад
Продолжительность жизни родителей влияет на то, какой будет старость у их дочерей

Продолжительность жизни родителей влияет на то, какой будет старость у их дочерей

2 часа назад
Главный голос России Клюквин начинал со средней головы Змея Горыныча

Главный голос России Клюквин начинал со средней головы Змея Горыныча

2 часа назад
Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

2 часа назад
На Украине издали познавательную книгу про российский Крым

На Украине издали познавательную книгу про российский Крым

3 часа назад
Цены на мясные изделия хотят повысить

Цены на мясные изделия хотят повысить

3 часа назад
Новейший перехватчик идет на смену МиГ-31

Новейший перехватчик идет на смену МиГ-31

3 часа назад
После обрушения моста в Генуе итальянские власти хотят национализировать дороги

После обрушения моста в Генуе итальянские власти хотят национализировать дороги

3 часа назад
Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

3 часа назад
Названы самые популярные европейские автомобили в России

Названы самые популярные европейские автомобили в России

3 часа назад
Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

4 часа назад
Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей

Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей

4 часа назад
Двухкомнатные квартиры в Москве начали сдавать по цене однокомнатных

Двухкомнатные квартиры в Москве начали сдавать по цене однокомнатных

4 часа назад
В Кремле считают финансовую систему России стабильной

В Кремле считают финансовую систему России стабильной

4 часа назад
10 возможных причин постоянной усталости

10 возможных причин постоянной усталости

4 часа назад
Уже не в моде: 7 антитрендов будущего сезона

Уже не в моде: 7 антитрендов будущего сезона

4 часа назад
Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

4 часа назад
Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

4 часа назад
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

4 часа назад
Первые два электронных ПТС оформлены в России

Первые два электронных ПТС оформлены в России

4 часа назад
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

5 часов назад
Погода на выходные: лето продолжается

Погода на выходные: лето продолжается

5 часов назад
Куда поехать на новогодние праздники: топ-5 популярных городов

Куда поехать на новогодние праздники: топ-5 популярных городов

6 часов назад
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

8 часов назад
"Макдоналдс" привлечет внимание детей к головоломкам и умным играм в новых Хэппи Мил

"Макдоналдс" привлечет внимание детей к головоломкам и умным играм в новых Хэппи Мил

8 часов назад
Кто такая Момо и что нужно знать об очередной "суицидальной игре" в сети

Кто такая Момо и что нужно знать об очередной "суицидальной игре" в сети

8 часов назад