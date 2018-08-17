В метро можно будет возить детей в колясках

Министерство транспорта России опубликовало новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном, в котором нет запрета на перевозку детей в колясках, следует из документа.

Как напоминает РИА Новости, данный вариант появился после общественной критики предыдущей редакции, где в частности, пассажирам подземки запрещалось перевозить детей в колясках.

В частности, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала, что обратится в Минтранс за разъяснениями, так как считает, что эти меры избыточны.

В ответ в ведомстве пообещали смягчить правила.