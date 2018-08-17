Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 августа 201817:27

В метро можно будет возить детей в колясках

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Министерство транспорта России опубликовало новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном, в котором нет запрета на перевозку детей в колясках, следует из документа.

Как напоминает РИА Новости, данный вариант появился после общественной критики предыдущей редакции, где в частности, пассажирам подземки запрещалось перевозить детей в колясках.

В частности, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала, что обратится в Минтранс за разъяснениями, так как считает, что эти меры избыточны.

В ответ в ведомстве пообещали смягчить правила.

Сейчас

17:41

Активы Ананьевых снова заморозили

17:05

Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

15:53

Ограничение сообщения между Украиной и Россией может затронуть и транзит

15:40

Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

14:35

Умер писатель Владимир Шаров

12:14

Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

10:27

В московском метро сбой на фиолетовой линии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

1 час назад
МВД и ФСБ попросили проверить деятельность Вайкуле

МВД и ФСБ попросили проверить деятельность Вайкуле

56 минут назад
Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты

Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты

52 минуты назад
Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

Берите, кто хотите? СК разбирается с залежами паспортов, брошенных УФМС

5 часов назад
"Чтоб москали сами не сели": журналисты высмеяли украинские поезда

"Чтоб москали сами не сели": журналисты высмеяли украинские поезда

50 минут назад
Умер поэт Николай Зиновьев - автор "Паромщика", "Красной стрелы" и других хитов

Умер поэт Николай Зиновьев - автор "Паромщика", "Красной стрелы" и других хитов

2 часа назад
Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

8 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
Меркель рассказала о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Меркель рассказала о своих ожиданиях от встречи с Путиным

2 часа назад
Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

6 часов назад
Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

7 часов назад
Названа причина смерти Владимира Шарова

Названа причина смерти Владимира Шарова

2 часа назад
В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю

В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю

9 часов назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
США не будут финансировать стабилизацию Сирии

США не будут финансировать стабилизацию Сирии

7 минут назад
Активы Ананьевых снова заморозили

Активы Ананьевых снова заморозили

19 минут назад
На Каме пассажирский теплоход столкнулся с деревянным причалом

На Каме пассажирский теплоход столкнулся с деревянным причалом

24 минуты назад
Спасенного тюленя без ласты выпустили в Балтийское море. Видео

Спасенного тюленя без ласты выпустили в Балтийское море. Видео

1 час назад
В метро можно будет возить детей в колясках

В метро можно будет возить детей в колясках

1 час назад
Путин приедет на свадьбу Кнайсль и Майлингера с казаками

Путин приедет на свадьбу Кнайсль и Майлингера с казаками

1 час назад
"Оставим себе": Украина прекратит вывоз ОЯТ в Россию

"Оставим себе": Украина прекратит вывоз ОЯТ в Россию

1 час назад
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных

Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных

1 час назад
В Москве задержали Магу Итальянца из дагестанской банды "Голодранцы"

В Москве задержали Магу Итальянца из дагестанской банды "Голодранцы"

1 час назад
Адвокат Януковича пожаловался на запугивание со стороны украинских властей

Адвокат Януковича пожаловался на запугивание со стороны украинских властей

2 часа назад
Звезду британской "Минуты славы" зарезали в собственном доме

Звезду британской "Минуты славы" зарезали в собственном доме

2 часа назад
Продолжительность жизни родителей влияет на то, какой будет старость у их дочерей

Продолжительность жизни родителей влияет на то, какой будет старость у их дочерей

2 часа назад
Главный голос России Клюквин начинал со средней головы Змея Горыныча

Главный голос России Клюквин начинал со средней головы Змея Горыныча

2 часа назад
Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

Турецкий суд оставил пастора Эндрю Брансона под домашним арестом

2 часа назад
На Украине издали познавательную книгу про российский Крым

На Украине издали познавательную книгу про российский Крым

3 часа назад
Цены на мясные изделия хотят повысить

Цены на мясные изделия хотят повысить

3 часа назад
Новейший перехватчик идет на смену МиГ-31

Новейший перехватчик идет на смену МиГ-31

3 часа назад
После обрушения моста в Генуе итальянские власти хотят национализировать дороги

После обрушения моста в Генуе итальянские власти хотят национализировать дороги

3 часа назад
Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

Пассажир снял на видео посадку самолета с оторвавшимся двигателем на Филиппинах

3 часа назад
Названы самые популярные европейские автомобили в России

Названы самые популярные европейские автомобили в России

3 часа назад
Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

Бенефис на борту: актер Панин задержал самолет в Москву на два часа

4 часа назад
Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей

Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей

4 часа назад
Двухкомнатные квартиры в Москве начали сдавать по цене однокомнатных

Двухкомнатные квартиры в Москве начали сдавать по цене однокомнатных

4 часа назад
В Кремле считают финансовую систему России стабильной

В Кремле считают финансовую систему России стабильной

4 часа назад
10 возможных причин постоянной усталости

10 возможных причин постоянной усталости

4 часа назад
Уже не в моде: 7 антитрендов будущего сезона

Уже не в моде: 7 антитрендов будущего сезона

4 часа назад
Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

Нарушения международного права: МИД РФ выразил Госдепу протест

4 часа назад
Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

Пять дней в лесу: тверские спасатели нашли заблудившуюся женщину-биолога

4 часа назад
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

4 часа назад
Первые два электронных ПТС оформлены в России

Первые два электронных ПТС оформлены в России

4 часа назад
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

5 часов назад
Погода на выходные: лето продолжается

Погода на выходные: лето продолжается

5 часов назад
Куда поехать на новогодние праздники: топ-5 популярных городов

Куда поехать на новогодние праздники: топ-5 популярных городов

6 часов назад
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

8 часов назад
"Макдоналдс" привлечет внимание детей к головоломкам и умным играм в новых Хэппи Мил

"Макдоналдс" привлечет внимание детей к головоломкам и умным играм в новых Хэппи Мил

8 часов назад
Кто такая Момо и что нужно знать об очередной "суицидальной игре" в сети

Кто такая Момо и что нужно знать об очередной "суицидальной игре" в сети

8 часов назад