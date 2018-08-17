МВД и ФСБ попросили проверить деятельность Вайкуле

Общественный совет при ГУ МВД по Москве инициировал проверку концертной деятельности исполнителей в России, в том числе, и законность выступлений латвийской певицы Лаймы Вайкуле, пишет РБК со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Александра Хаминского.

Он пояснил, что проверка инициирована 16 августа и будет проводиться как в отношении зарубежных артистов, выступающих в РФ, так и в отношении отечественных. Соответствующий запрос направлен министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Кроме того, по словам Хаминского, следует запросить пограничную службу ФСБ о датах въезда и выезда артистов, поскольку проверка застронет не только экономические вопросы, но и вопросы миграции.

Ранее Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму, аргументировав это санкциями в отношении полуострова. Это заявление вызвало общественный резонанс. Позже Вайкуле попросила не втягивать ее в политические дискуссии. "Нам, европейцам, запрещено работать в Крыму", — пояснила артистка.