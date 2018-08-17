Порошенко разрекламировал новые крылатые ракеты

Новейшая украинская крылатая ракета успешно проходит испытания. Она поможет обеспечить безопасность черноморского и азовского побережий страны и повысит обороноспособность государства. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал президент Петр Порошенко.

Это реакция на сообщение секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова. Сегодня, также в Facebook, он опубликовал видео запуска новой ракеты и уточнил, что она способна уничтожать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 300 километров.

Стоит отметить, что это та самая ракета, о которой стало известно еще в конце января этого года. Конструирует ее киевское конструкторское бюро "Луч". И это оружие, по словам Турчинова, должно стать мощным фактором сдерживания агрессора. Правда, еще тогда специалисты отметили, что новая украинская ракета сильно напоминает Х-35, разработанную еще в Советском Союзе.