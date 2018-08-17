"Чтоб москали сами не сели": журналисты высмеяли украинские поезда

"Укрзалiзниця" отправляет старые поезда, чтобы украинцы не ездили в Россию.

Журналисты "Таврия News" опубликовали фотографию разваливающегося поезда "Херсон — Москва", составленного из "груды металлолома". На фото виден изъеденный ржавчиной вагон с облупившейся краской. Внутри вагона, по словам пассажиров, ситуация еще хуже – кондиционера нет, жарко, душно, белье грязное, проводники пьяные.

"Если нет возможности отменить поезд, к примеру "Херсон — Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину", — пишет автор статьи.

Как сообщалось ранее, министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект, который запретит пассажирские автобусные перевозки и железнодорожное сообщение с Россией. Министр Владимир Омелян пообещал в ближайшее время отправить его на согласование правительству. По его словам, скоро в Москву с Украины "будут только медведи ходить".

При этом он уверен в том, что Украине от этого будет одна польза: запрет обезопасит украинцев, которые ездят в Россию, и позволит транспортной системе Украины бурно развиваться.